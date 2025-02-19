В Абу-Даби пройдет фестиваль-ярмарка «Сделано в России»

С 21 по 25 февраля 2024 года столица ОАЭ Абу-Даби примет фестиваль-ярмарку «Сделано в России», организованный Российским экспортным центром (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ). Это мероприятие предоставит жителям и гостям города возможность глубже познакомиться с российской культурой, традициями и современными креативными индустриями.





Фестиваль пройдет на набережной Яс-Бэй на острове Яс, создавая атмосферу России прямо в сердце эмирата. Вход на все мероприятия будет свободным. Основной темой фестиваля станет Мезенская роспись — один из древнейших художественных промыслов Русского Севера, который получил свое название от Мезенского уезда Архангельской губернии.





«Уверена, что этот фестиваль станет отправной точкой для новых культурных и экономических инициатив между нашими странами», — подчеркнула министр культуры России Ольга Любимова.





В культурной программе фестиваля запланированы выступления известных творческих коллективов при поддержке Министерства культуры России. Среди участников окажется фольклорный ансамбль «Славяне» Московского государственного академического театра, возглавляемый Народной артисткой России Надеждой Бабкиной. Этот коллектив, лауреат множества всероссийских и международных фестивалей, считается одним из ведущих в жанре народной песни.





Кроме того, на фестивале выступит Государственный ансамбль народной песни Адыгеи «Исламей», который активно занимается возрождением и сохранением народных песен адыгов. В их репертуаре представлено около ста произведений, демонстрирующих богатство адыгейской музыкальной традиции.









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