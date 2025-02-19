Фермерский дворец в Петергофе откроет двери для всех желающих 23 февраля

Государственный музей-заповедник «Петергоф» объявил о бесплатном входе в Фермерский дворец 23 февраля, приурочив это событие к Году защитника Отечества. Фермерский дворец является уникальным объектом, так как он стал первым и единственным в России, построенным специально для императора Александра II.





В пресс-службе музея сообщили, что в День защитника Отечества каждый желающий сможет посетить дворец бесплатно. Для этого необходимо получить билет в кассе музея или на официальном сайте заранее.





Фермерский дворец находится в живописном парке «Александрия». Одним из самых значимых интерьеров является Синий кабинет Александра II, где император проводил встречи с министрами, обсуждал военные отчеты и занимался реформами страны. В этом кабинете также разрабатывался законопроект об освобождении крестьян от крепостного права.





В Синем кабинете хранятся личные вещи императора, включая кожаный портфель для документов, готовальню, распятие из слоновой кости, а также письма и фотографии. Здесь сохранились кресла из оригинального меблированного убранства и уникальные часы со множеством циферблатов, показывающие время в 67 губернских городах России и на Аляске. Кожаная подушка со следами крови, находившаяся в карете императора 1 марта 1881 года, служит напоминанием о его трагической судьбе.









Фото: Предоставлено пресс-службой ГМЗ «Петергоф»