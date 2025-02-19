В Нижегородской области утвердили стандарт по сохранению культурного наследия

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утвердил новый региональный стандарт, направленный на сохранение историко-культурного наследия. Этот стандарт стал первым в России в данной области, сообщает пресс-служба главы региона.





Никитин отметил, что основной задачей принятия стандарта является создание единых и понятных условий для инвесторов, заинтересованных в сохранении исторических и культурных объектов. Он подчеркнул, что такие инвесторы должны иметь возможность не только выкупать, но и восстанавливать эти объекты для дальнейшего использования.





Губернатор добавил, что на этапе рассмотрения проектов инвесторам важно получать поддержку от представителей региональной власти. Также необходимо обеспечить полное понимание состояния объекта и объема ресурсов, требуемых для его восстановления. Никитин напомнил, что в Нижегородской области насчитывается почти 4 тысячи памятников истории, архитектуры, градостроительства, археологии, а также ландшафтного и инженерного искусства.





Он выделил такие древние города, как Городец, Нижний Новгород, Курмыш, Лысково, Балахна и Павлово, где расположены уникальные объекты национального достояния. По словам губернатора, большинство из них обладает значительным культурным, туристическим, экономическим и инвестиционным потенциалом. Агентство по сохранению и развитию объектов исторической среды региона уже создало каталог доступных для инвестирования объектов с полной информацией об их состоянии и вариантах использования.









Фото: Pixabay.com