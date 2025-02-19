Пермская опера представит шедевры хоровой музыки разных эпох

Пермский театр оперы и балета представит программу, объединяющую шедевры хоровой музыки разных эпох.



Программу представит 19 февраля хор Пермского театра оперы и балета. Это будет первое выступление коллектива под руководством Валерии Сафоновой.



Концерт «Дух дышит, где хочет» объединит сочинения разных эпох — от английского Возрождения до XXI века.



«Это будет первый концерт за долгие годы, когда акапельную программу будет петь весь хор Пермской оперы, а не только участники камерного состава. Программа получилась уникальной. Возможно, какие-то отдельные произведения из нее в Перми слышали, но в таком виде — думаю, никогда», — рассказала Валерия Сафонова.



Солистами выступят Алиса Кожедуб, Юлия Сучкова, Светлана Басаргина, Александра Гайдучек, Асия Рахматуллина, Серафим Синицын, Ли Синьрон, Виктор Погудин, Алмаз Хайбрахманов.



В программу войдут произведения Роберта Лукаса Пирсолла, Хьюберта Пэрри, Томаса Таллиса и других композиторов.









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