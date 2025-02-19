Петербургская филармония отметит 100-летие Вениамина Баснера концертом его произведений

В Большом зале Петербургской филармонии состоится концерт, посвящённый 100-летию со дня рождения выдающегося композитора Вениамина Баснера.



В программе прозвучат сочинения разных жанров, отражающие многогранность творчества композитора.





В концерте, который пройдет 25 февраля, примут участие Академический симфонический оркестр под управлением дирижёра Владимира Альтшулера, скрипач Владислав Песин и музыковед, музыкальный критик Иосиф Райскин.





В программу вечера вошли сюита из музыки к кинофильму «Судьба человека», сюита из балета «Три мушкетера», концерт для скрипки с оркестром.





Вениамин Баснер — автор популярных песен и музыки к более чем 100 кинофильмам. Произведения Баснера отличаются выразительностью и умением просто и ясно представить даже самый сложный материал, отметили в филармонии.









Фото: Стас Левшин/пресс-служба Петербургской филармонии







