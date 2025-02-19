Петербургская филармония отметит 100-летие Вениамина Баснера концертом его произведений

19.02.2025
В Большом зале Петербургской филармонии состоится концерт, посвящённый 100-летию со дня рождения выдающегося композитора Вениамина Баснера.
В программе прозвучат сочинения разных жанров, отражающие многогранность творчества композитора.
В концерте, который пройдет 25 февраля, примут участие Академический симфонический оркестр под управлением дирижёра Владимира Альтшулера, скрипач Владислав Песин и музыковед, музыкальный критик Иосиф Райскин.
В программу вечера вошли сюита из музыки к кинофильму «Судьба человека», сюита из балета «Три мушкетера», концерт для скрипки с оркестром.
Вениамин Баснер — автор популярных песен и музыки к более чем 100 кинофильмам. Произведения Баснера отличаются выразительностью и умением просто и ясно представить даже самый сложный материал, отметили в филармонии.
Фото: Стас Левшин/пресс-служба Петербургской филармонии