Не стало актера и певца Евгения Головина

Заслуженный артист России Евгений Головин, прославившийся своими песнями в кино, скончался на 76-м году жизни. Об этом сообщает портал «Кино-Театр.ру».





Согласно информации источника, артист ушел из жизни 17 февраля. Причина его смерти не раскрывается.





Евгений Головин родился 17 января 1950 года в Рязани. В 1985 году он завершил обучение в ГИТИСе. С начала 1970-х годов Головин активно участвовал в телепроектах и выступал на радио. Наиболее яркие моменты его карьеры связаны с ролями в фильмах «Завтрак на траве» и «Женатый холостяк».









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