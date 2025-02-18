Не стало актера и певца Евгения Головина

Министр культуры России встретилась с замглавы администрации президента Белоруссии Владимиром Перцов...
На концерте собрался полный зал зрителей.
Концерт состоится 21 февраля.
Открытие состоится 19 февраля.
Заслуженному артисту России было 75 лет.
Министр культуры России встретилась с замглавы администрации президента Белоруссии Владимиром Перцов...
На концерте собрался полный зал зрителей.
Концерт состоится 21 февраля.
Открытие состоится 19 февраля.
Заслуженному артисту России было 75 лет.
Список номинантов станет известен 25 марта.
Презентация позволит начинающим авторам и профессионалам представить работы продюсерским компаниям и...
В событии примут участие дизайнеры из Китая, ЮАР и Индонезии.
Министр культуры России отметила, что у Музеев Московского Кремля обширные выставочные планы.
Праздничная программа состоится 21 февраля.
Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Грозный и Омск не смогут принять участие в голосовании.
Главные роли исполнили Антон Соколов, Наталья Шклярук, Диана Егорова, Андрей Исаенков, Дмитрий Ворку...
Гала-концерт фестиваля пройдет на берегу озера Байкал.
В экспертный совет вошли известные искусствоведы, галеристы и кураторы.
В рамках фестиваля будут представлены российские и зарубежные фильмы, включая работы из стран БРИКС.
Артистка является двукратной номинанткой на премию «Грэмми».
Опера прозвучит в концертном исполнении.
Производством занимается компания Team Films.
Кульминацией поездки стал концерт в посольстве России в Нью-Дели.
Документ подписали руководитель программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие» Олеся Тетерина и ген...
18.02.2025