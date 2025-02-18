Мариинский театр представит в Москве «Кольцо нибелунга» Вагнера

Мариинский театр представляет на сцене Большого театра грандиозную тетралогию Рихарда Вагнера «Кольцо нибелунга».





Тетралогия не звучала в Москве последние 20 лет, сообщили в пресс-службе учреждения.





В марте на Исторической сцене Большого театра пройдут самые масштабные гастроли Мариинского театра за последние годы. В рамках фестиваля опер Рихарда Вагнера Валерий Гергиев и коллектив театра дважды представят обновленные версии тетралогии «Кольцо нибелунга». Зрители увидят впечатляющие световые решения и декорации. Первые показы состоятся с 5 по 9 марта, а вторые — с 13 по 16 марта.





Мариинский театр является единственным театром в России, где можно полностью увидеть эту масштабную оперную сагу Рихарда Вагнера.





В 2023 году Мариинский театр представил обновленные версии опер из тетралогии, включающие видеопроекции и новые световые решения. Обновленные «Золото Рейна» и «Валькирию» первыми увидели петербургские зрители, а премьеры новых сценических версий «Зигфрида» и «Гибели богов» с огромным успехом состоялись в ходе гастролей в Китае на сцене Большого театра Шанхая. Теперь масштабная вагнеровская сага возвращается в Большой театр — впервые за 20 лет. Концепцию обновления разработал Валерий Гергиев, а режиссерами обновления стали Кристина Ларина и Анна Шишкина, художником по свету — Глеб Фильштинский, а производство видео осуществила студия «Шоу Консалтинг».









Фото: Михаил Вильчук/пресс-служба Мариинского театра