Фолк-концерт поставил точку в фестивале «Зимняя платформа» в Нальчике

Зимний фестиваль городской культуры «Зимняя платформа», организованный институтом развития мэрии Нальчика «Платформа», завершился концертом фолк-исполнителей. На несколько дней Нальчик превратился в креативную столицу для артистов, архитекторов и активистов из разных уголков Кавказа, сообщает ТАСС.





Фестиваль проходил в течение трех дней в Театре юного зрителя, который стал основной площадкой для мероприятий. В программе фестиваля были мастер-классы, выставки, лекции и семинары, собравшие множество зрителей и участников. Завершение мероприятия ознаменовалось выступлением фолк-ансамблей Shible и Vynd, представляющих адыгскую музыку в современном исполнении.





Организаторы отметили, что коллектив Shible состоит из музыкантов, которые ранее выступали в различных адыгских фолк-группах. Они объединились для экспериментов с традиционной музыкой, предлагая слушателям новый взгляд на адыгское звучание. В их репертуаре прозвучали композиции, посвященные героям народного эпоса и значимым событиям в истории народа.





На фестивале также присутствовали представители музейной сферы из Дагестана, городские активисты из Ставропольского края и ансамбль традиционной осетинской музыки Ragon Bal из Владикавказа. Молодые архитекторы, городские активисты и представители мэрии Нальчика активно обсуждали лучшие практики в области городской креативности и исследовали идентичность регионов СКФО в современных культурных и архитектурных контекстах.









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