В Москве откроется выставка Ольги Тобрелутс «Транскодированные структуры»

С 14 марта по 18 мая в Москве будет работать выставка Ольги Тобрелутс «Транскодированные структуры». Мероприятие организует Фонд культуры «Екатерина» при поддержке Санкт-Петербургской Новой Академии, Pogodina Gallery и Untitled Foundation.





На выставке представят три живописных цикла, созданных художницей за последние 15 лет, а также обширную ретроспективу ее видеоарта. Серия «Небесные ландшафты», созданная в 2014 году, впервые продемонстрировалась в Петербурге в Name Gallery во время Манифесты. Куратор Аркадий Ипполитов отметил, что живопись Тобрелутс открывает зрителям пейзажи, доступные «только вознесенным».





Серия «Летнее платье» дебютировала в 2018 году в Галерее Марины Гисич. Эти работы представляют собой живописную мистерию, посвящённую пробуждающейся жизни и попытке уловить изменения природы в динамике.





Цикл «Транскодированные структуры» был представлен на Венецианской Биеннале в 2019 году в павильоне Северной Македонии. В этой работе художница проводит эксперимент, исследуя возможности человеческого сознания и восприятия цифровой информации. Она задается вопросом, насколько мозг способен воспринимать цифровые изображения так, как это делают современные мобильные устройства.





Для выставки большинство картин предоставили владельцы частных коллекций и собраний. Благодаря усилиям кураторов Веры Погодиной и Дмитрия Гайкова удалось наладить сотрудничество с коллекционерами, галереями и музеями, что позволило представить наиболее полную ретроспективу творчества Ольги Тобрелутс за последние 15 лет.









Фото: Предоставлено пресс-службой Фонда культуры «Екатерина»