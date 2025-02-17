Стартовал прием заявок на участие в фестивале «КрымДок»

Стартовал прием заявок на участие в VIII Крымском открытом фестивале документального кино «КрымДок».



С 2018 года фестиваль является постоянно действующим культурным проектом Республики Крым.



Смотр пройдет с 19 по 24 мая в Симферополе.



Организаторы ставят целью фестиваля популяризацию и продвижение в Республике Крым документального кино, в том числе регионального как эффективного фактора повышения роли отечественного неигрового кино в развитии поликультурных связей.





Учредителем смотра является Министерство культуры Крыма.



Конкурсная программа фестиваля включает три номинации: «Крым на документальном экране», «Крымские премьеры документального кино», «Дебюты».



Заявки на участие в фестивале принимаются до 15 апреля 2025 года.