В Суздале пройдет арт-медиация по выставке работ Кустодиева

В Суздале пройдет арт-медиация по выставке «Борис Кустодиев. Патриархальная Россия».



Мероприятие пройдет 21 февраля в 18:00, передает пресс-служба Владимиро-Суздальского музея-заповедника.



«Многие свои картины художник пишет в то время, когда любимая им Россия рушится на глазах. С бесконечным любованием он создает мир, которого уже не существует, словно собирая воедино всю русскую жизнь, всю суть русского характера. А в чем эта суть? Потеряна ли Россия, которую он писал с таким упоением и любовью? Как знать, быть может, полотна мастера — некое послание, от понимания которого во многом зависит наше будущее? Поразмышляем вместе над этими и другими вопросами, рассматривая картины Бориса Михайловича Кустодиева», — говорится в анонсе мероприятия.



Ведущей медиации станет Юлия Трунова, методист по научно-просветительской деятельности музея.









Фото: пресс-служба Владимиро-Суздальского музея-заповедника