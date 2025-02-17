Русский национальный балет «Кострома» выступил в Абу-Даби

Русский национальный балет «Кострома» выступил в Национальном театре Абу-Даби с хореографическим спектаклем «Национальное шоу России».





Выступление состоялось в рамках культурно-образовательного проекта «Танцевальная увертюра мира». Проект реализуется при поддержке Министерства иностранных дел РФ, Министерства культуры России и Президентского фонда культурных инициатив.





Спектакль, поставленный с использованием современных художественных приемов и оригинальных аранжировок, рассказывает историю России от древних времен до эпохи освоения космоса через народные танцевальные мотивы. В постановке также представлены уникальные костюмы и масштабные декорации.





Посол России в Абу-Даби Тимур Забиров отметил важность мероприятия, подчеркнув, что выступление балета «Кострома» укрепит культурные связи между Россией и ОАЭ, а также будет способствовать дальнейшему взаимообогащению культур в рамках БРИКС.





Глава Министерства культуры РФ Ольга Любимова подчеркнула важность искусства в формировании межгосударственных связей. Она отметила, что проект, созданный в рамках российского председательства в БРИКС, демонстрирует традиции каждой страны объединения через танцевальное искусство.





Концерт собрал почти полный зал, более чем на 2 тысячи зрителей, среди которых было много жителей ОАЭ. Эмиратский художник Мухаммед Абдель Шафи поделился своими впечатлениями, отметив, что представление открыло для него Россию с новой стороны, представив ее историю через язык танца.









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