Появились первые кадры романтической комедии «Три плюс три»

Start, Okko и СТС представили первый трейлер романтической комедии «Три плюс три».





В главных ролях комедийного сериала от режиссера Дмитрия Грибанова («Вампиры средней полосы 2», «Два холма») снялись Владислав Ветров, Елена Николаева, Ольга Хохлова, Алексей Розин, Вадим Соснин и Александра Соловьева.





«Что произойдет, когда трое мужчин из одной семьи влюбятся в трех женщин из другой? Смогут ли они, такие разные, принять друг друга со всеми противоречиями и взглядами на мир и жить в согласии?», — говорится в описании проекта.





Премьера сериала «Три плюс три» состоится весной этого года в онлайн-кинотеатрах Start и Okko, а также на телеканале СТС.











