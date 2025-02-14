Появились первые кадры романтической комедии «Три плюс три»

В главных ролях снялись Владислав Ветров, Елена Николаева, Ольга Хохлова, Алексей Розин, Вадим Сосни...
Гастроли балетной труппы Приморской сцены Мариинского театра пройдут в Санкт-Петербурге с 18 по 28 ф...
Экспозиция включает около 150 произведений живописи, графики и декоративно-прикладного искусства XVI...
Поручение дано по итогам пресс-конференции главы государства 19 декабря 2024 года.
В пятницу, 14 февраля, артисту исполнилось 90 лет.
В главных ролях снялись Владислав Ветров, Елена Николаева, Ольга Хохлова, Алексей Розин, Вадим Сосни...
Гастроли балетной труппы Приморской сцены Мариинского театра пройдут в Санкт-Петербурге с 18 по 28 ф...
Экспозиция включает около 150 произведений живописи, графики и декоративно-прикладного искусства XVI...
Поручение дано по итогам пресс-конференции главы государства 19 декабря 2024 года.
В пятницу, 14 февраля, артисту исполнилось 90 лет.
Режиссерами третьего сезона станут Шарлотта Брандстром, Санаа Хамри и Стефан Шварц.
В фильме ведется рассказ о развязанной украинскими властями травле канонической Украинской православ...
Анимационные фильмы, созданные в годы войны и послевоенное время, будут восстановлены в высоком каче...
Основу коллекции составили книги куратора и искусствоведа Иосифа Бакштейна.
Спектакль станет полифоническим исследованием тем, затронутых в романах Федора Достоевского «Игрок» ...
В Санкт-Петербурге выступят Елка, «Мегаполис», «Нееет, ты что» из Дагестана и другие музыканты.
Речь идет о полотнах «Портрет Андрюши» Анатолия Левитина и «На цветочном хозяйстве» Михаила Добронра...
Показы пройдут 17 и 18 февраля.
Мероприятие состоится в Светлановском зале Московского международного Дома музыки.
Библиотеки получили эти произведения в дар.
Президент России направил приветствие гостям, участникам и организаторам мероприятия.
Первое событие пройдет в музее-заповеднике «Архангельское».
Проект развернется в парке «Зарядье».
Патриотическое объединение литераторов назвало проект «Русский литературный прорыв».
Авторами книги стали главный научный сотрудник центра исследований политической культуры Сергей Че...
14.02.2025