БДТ им. Товстоногова представит хореодраму «Ф. М. Игры» по Достоевскому

Большой драматический театр имени Георгия Товстоногова представит премьеру хореодрамы «Ф. М. Игры»





Постановка, созданная режиссером и хореографом Евгением Козловым, будет показана на Малой сцене театра. Спектакль является полифоническим исследованием тем, затронутых в романах Федора Достоевского «Игрок» и «Преступление и наказание», рассказали создатели.





Спектакль сочетает различные театральные формы: оперу, танец, физический театр и драматические элементы текстов Достоевского.





Пьесу по мотивам романов написала Дарья Гриза. В постановке восемь ролей, обозначенных как «Игрок» с порядковым номером.





Евгений Козлов основал в 1988 году в Ленинграде экспериментальную труппу физического и танцевального театра «До-Театр». В 1998 году коллектив переехал в Германию. Постановки Козлова трижды удостаивались наград Эдинбургского фестиваля искусств (1999, 2001, 2007), а также номинировались на Total Theatre Award и «Золотую маску». «Ф. М. Игры» станет его первой работой в БДТ.









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