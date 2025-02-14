БДТ им. Товстоногова представит хореодраму «Ф. М. Игры» по Достоевскому

14.02.2025

БДТ им. Товстоногова представит хореодраму «Ф. М. Игры» по Достоевскому
Большой драматический театр имени Георгия Товстоногова представит премьеру хореодрамы «Ф. М. Игры»

Постановка, созданная режиссером и хореографом Евгением Козловым, будет показана на Малой сцене театра. Спектакль является полифоническим исследованием тем, затронутых в романах Федора Достоевского «Игрок» и «Преступление и наказание», рассказали создатели.

Спектакль сочетает различные театральные формы: оперу, танец, физический театр и драматические элементы текстов Достоевского.

Пьесу по мотивам романов написала Дарья Гриза. В постановке восемь ролей, обозначенных как «Игрок» с порядковым номером.

Евгений Козлов основал в 1988 году в Ленинграде экспериментальную труппу физического и танцевального театра «До-Театр». В 1998 году коллектив переехал в Германию. Постановки Козлова трижды удостаивались наград Эдинбургского фестиваля искусств (1999, 2001, 2007), а также номинировались на Total Theatre Award и «Золотую маску». «Ф. М. Игры» станет его первой работой в БДТ.


Фото: Pixabay.com