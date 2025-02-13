Петербургская филармония представит концерт к 90-летию Александра Дмитриева

В Большом зале Петербургской филармонии Академический симфонический оркестр под управлением Димитриса Ботиниса исполнит произведения Густава Малера и Альбана Берга.





Концерт продолжит абонемент, посвященный 90-летию Александра Дмитриева, выдающегося дирижера, который возглавлял Академический симфонический оркестр Петербургской филармонии с 1977 по 2018 год. Солистами выступят скрипач Никита Борисоглебский и сопрано Анна Денисова.





В филармонии отметили, что Четвертая симфония Малера, написанная в 1901 году, сочетает элементы венской классики с новаторскими приемами. Симфония передает образы гармонии и «золотого века», но также включает пародийные и гротескные элементы.





Скрипичный концерт Альбана Берга посвящен памяти Манон Гропиус, дочери Альмы Малер, и является одним из самых радикальных в творчестве композитора. В сочинении Берг стремится объединить додекафонную технику с традиционной тональностью, используя ритмы лендлера и вальса, а также цитаты хорала Баха, придающие музыке космическое звучание.









Фото: пресс-служба Петербургской филармонии