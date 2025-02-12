Ольга Любимова заявила о поддержке русских театров за рубежом в ходе визита в Абхазию

Министр культуры России Ольга Любимова в ходе рабочей поездки в Абхазию встретилась с и. о. главы Минкультуры республики Динарой Смыр. Подробности она привела в Telegram-канале.





Стороны обсудили культурное сотрудничество, в том числе проведение обменных Дней культуры, гастрольную деятельностью, взаимодействие в сфере циркового искусства, а также мероприятия, посвященные Великой Победе.





«Большим успехом пользуется музыкальный фестиваль «Хибла Герзмава приглашает…», концерты которого проходят в обеих странах. С гастролями в Россию приедет Государственный русский театр драмы имени Фазиля Абдуловича Искандера. В ответ Абхазию посетит Вахтанговский театр», — сообщила Ольга Любимова.





Министр отметила, что Россия продолжает поддержку русских театров за рубежом. Финансирование на создание постановок по русской классике получит Театр драмы имени Фазиля Абдуловича Искандера, уточнила она. Также специалисты Государственного театрального музея имени Алексея Александровича Бахрушина готовы помочь в создании театрального музея в Русском драмтеатре в Сухуме. В 2025 году Минкультуры уделит внимание Абхазскому государственному драматическому театру имени Самсона Чанба, для которого будут предусмотрены специальные меры поддержки.





Одной из тем разговора стала проработка новой межведомственной программы сотрудничества на 2026-2028 годы. Подписание документа ожидается на полях Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. Ольга Любимова пригласила представителей абхазских музеев и галерей стать гостями международного фестиваля «Интермузей» и принять участие в проекте «Музейные маршруты России».





Также министр и Динара Смыр открыли концерт Государственного академического русского народного хора имени Митрофана Ефимовича Пятницкого на сцене Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанба.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой