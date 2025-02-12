Фестиваль «Литература и кино» открыл прием заявок

Фото: пресс-служба фестиваля

Тридцать первый Международный кинофестиваль «Литература и кино» пройдет в Гатчине с 17 по 21 июня.В этом году на фестиваль отбираются фильмы, в основу которых легли произведения классической и современной российской и зарубежной литературы, фильмы о жизни и творчестве поэтов и писателей.В программу смотра традиционно войдут конкурсные показы, ретроспективы, специальные показы, творческие встречи, литературные вечера, тематические концерты и другие мероприятия.Прием заявок на участие в конкурсной программе стартует 17 февраля и продлится до 17 апреля.