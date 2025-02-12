Мариинский театр представит незавершенную оперу Мусоргского «Саламбо»

Мариинский театр представит публике редкую оперу — сцены из незавершенной оперы Модеста Мусоргского «Саламбо».



Премьера состоится 22 и 23 февраля на Новой сцене Мариинки.





В театре рассказали, что Мусоргский начал работу над «Саламбо» в 1863 году, когда ему было всего 24 года. Опера, созданная на основе романа Гюстава Флобера «Саламбо», стала важным этапом в творчестве композитора. Опера планировалась в четырех действиях, но не получила поддержки от друзей-композиторов из «Могучей кучки». Мусоргский приостановил работу над произведением, оставив лишь отдельные музыкальные фрагменты.





Возвращение «Саламбо» стало возможным благодаря Мариинскому театру. В 1989 году композитор Вячеслав Наговицин создал оркестровую редакцию оперы, включив в нее номера Мусоргского, Римского-Корсакова и Шебалина. В 1991 году редакция была расширена за счет включения родственных произведений Мусоргского. В том же году Мариинский театр представил оперу на древнеримской арене в Мериде.





В 2025 году Мариинский театр представит режиссерскую версию Сергея Новикова и художника-постановщика Ростислава Протасова. В конце 2024 года спектакль с успехом прошел в Большом театре.









Фото: Дамир Юсупов/пресс-служба Мариинского театра