Стартовал прием заявок на третий конкурс короткометражного кино МХТ им. Чехова

МХТ имени А.П. Чехова объявил о начале приема заявок на третий конкурс короткометражного кино, который проходит совместно с онлайн-кинотеатром Wink.ru.



В этом году темой конкурса станет «Че о че» — Чехов о человеке. В год 165-летия со дня рождения Антона Павловича Чехова, имя которого неразрывно связано с МХТ, молодые режиссеры и сценаристы смогут переосмыслить его творчество и актуальные темы, затронутые в произведениях классика.





Конкурс короткометражного кино МХТ организован специально для студентов и выпускников московских и петербургских киношкол, которые пока не имеют опыта создания полнометражных фильмов и сериалов. В этом году к участию приглашаются также студенты режиссерских факультетов театральных вузов Москвы и Санкт-Петербурга. Возрастных ограничений нет.





Участникам предстоит снять художественный фильм длительностью не более 165 секунд. Прием заявок продлится до 21 февраля 2025 года. После отбора участники получат шесть недель на съемки. Жюри МХТ имени А.П. Чехова и экспертный совет, в состав которого входят представители киноиндустрии, выберут 10 лучших работ, которые будут показаны в онлайн-кинотеатре Wink.ru. Авторы лучших работ получат награды в различных номинациях. Победитель номинации «Лучший фильм» получит возможность снять короткометражный художественный фильм с участием актеров МХТ при поддержке Wink.ru по сценарию известного сценариста. Церемония награждения пройдет на Малой сцене МХТ имени А.П. Чехова в июне 2025 года.



