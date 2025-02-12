Прилепин экранизирует свой роман «Тума»

12.02.2025

Прилепин экранизирует свой роман «Тума»
Российский писатель, общественный деятель Захар Прилепин хотел бы экранизировать свой роман «Тума», а также книги о Шолохове и Есенине, передает ТАСС.

В интервью агентству Прилепин рассказал, что закончил роман «Тума» про 17-й век.

«Собираемся экранизировать», — добавил писатель.

Прилепин отметил, что хотел бы также экранизировать свою книгу «Шолохов. Незаконный», а также книгу про Есенина, однако пока что это только в планах, а точных дат реализации проектов у него нет.


Фото: кадр видео