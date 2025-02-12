Прилепин экранизирует свой роман «Тума»

В интервью агентству Прилепин рассказал, что закончил роман «Тума» про 17-й век.«Собираемся экранизировать», — добавил писатель.Прилепин отметил, что хотел бы также экранизировать свою книгу «Шолохов. Незаконный», а также книгу про Есенина, однако пока что это только в планах, а точных дат реализации проектов у него нет.