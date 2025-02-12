Прилепин экранизирует свой роман «Тума»

В этом году темой конкурса станет «Че о че» — Чехов о человеке.
Захар Прилепин хотел бы экранизировать свой роман «Тума», а также книги о Шолохове и Есенине.
Спектакль дважды покажут на Исторической сцене театра.
Выступления пройдут с 12 по 16 февраля в Александринском театре.
Концерт состоялся в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны».
В этом году темой конкурса станет «Че о че» — Чехов о человеке.
Захар Прилепин хотел бы экранизировать свой роман «Тума», а также книги о Шолохове и Есенине.
Спектакль дважды покажут на Исторической сцене театра.
Выступления пройдут с 12 по 16 февраля в Александринском театре.
Концерт состоялся в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны».
Прощание с народным артистом СССР пройдет в храме Святителя Николая на Трех Горах.
Награду выполнят в виде настольных часов с мраморной подставкой и фигуркой космонавта.
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Цель проекта — поддержать участников специальной военной операции и их семьи.
12.02.2025