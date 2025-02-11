Более 30 музеев предоставят экспонаты для выставки «Герои неба» Музея Победы

В Музее Победы откроется выставка «Герои неба», посвященная летчикам Великой Отечественной войны.



Экспозицию подготовили 32 образовательных и общественных организации, входящие в Ассоциацию музеев боевой славы авиаполков «Нормандия-Неман», сообщили в пресс-службе учреждения.





На выставке будут представлены около 50 подлинных реликвий, связанных с историей 1-го отдельного истребительного авиационного полка «Нормандия-Неман». Среди экспонатов — карта боевого пути полка, летные книжки, награды, документы, фотоснимки и печатные издания. Посетители смогут увидеть подлинную парадную форму и планшет Героя Советского Союза Георгия Захарова, а также парадную фуражку командира эскадрильи Жозефа Пуликена, летную форму Ролана де ля Пуапа и погоны Луи Дельфино.





Кроме того, на выставке будут представлены куклы в форме французских летчиков и советских авиамехаников, художественные полотна летчика Василия Барсукова, модели самолетов и другие уникальные предметы.





Один из стендов посвящен Героям России — Роману Филипову и Ивану Редкокашину, погибшим при исполнении воинского долга.





Выставка будет работать до 12 марта.





Фото: пресс-служба Музея Победы