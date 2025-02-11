В Москве прошла премьера спектакля «Штабной писарь»

В «Москонцерт Холле» состоялась премьера спектакля «Штабной писарь».





Спектакль создан в рамках лаборатории «Актуальная драматургия о специальной военной операции», которая проходила в Академии творческих индустрий «Меганом» в рамках проекта «Таврида.АРТ» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.





Автором пьесы и режиссером выступила Мария Тихонова, главный режиссер Москонцерта.





В основе фантастической постановки лежит реальная история бойца специальной военной операции Николая Чернобровкина, удостоенного ордена Мужества и почетного знака «За отличие в службе» II степени.





Премьера стала частью цикла мероприятий Москонцерта, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества.





«Мне интересно передать ощущения, поделиться опытом, через театр рассказать правду о том, что происходит на передовой. Я рад, что Мария выбрала мою историю», – рассказал Николай Чернобровкин.





Постановка спектакля осуществлена в рамках проекта «СВОи. Непридуманные истории», который реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на поддержку проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий.





Следующие показы «Штабного писаря» состоятся 21 февраля и 14 марта.









Фото: пресс-служба Минкультуры России