В Улан-Удэ отреставрируют драмтеатр имени Н.А. Бестужева

В 2025 году в Улан-Удэ начнётся масштабный ремонт Государственного русского драматического театра имени Н. А. Бестужева.



На эти цели будет выделено 40 миллионов рублей. В 2026 году театр получит ещё 20 миллионов рублей на продолжение работ, сообщила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.





В этом году планируется обновить фасад здания. Дагаева подчеркнула, что с момента открытия театра в 2009 году капитальный ремонт не проводился ни разу. В 2023 году к 100-летию учреждения культуры была отреставрирована только лицевая часть фасада.





В 2024 году в рамках нацпроекта «Культура» был проведён частичный капитальный ремонт внутренних помещений театра. На эти цели было выделено более 20 миллионов рублей. Обновлены столярный и декорационный цеха, зрительный зал основной сцены и фойе Малой сцены.





Кроме того, в 2024 году благодаря федеральному проекту «Культурная среда» театр получил новое противопожарное и современное световое и звуковое оборудование. Художественный руководитель театра Олег Юмов отметил, что не все театры России могут похвастаться такой технической оснащённостью, поэтому иногда коллектив возит своё оборудование на гастроли.





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