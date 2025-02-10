Денис Мацуев и Уральский молодежный симфонический оркестр выступят в Петербурге

11 февраля в Большом зале Петербургской филармонии пройдет концерт с участием знаменитого пианиста Дениса Мацуева и Уральского молодежного симфонического оркестра, которым руководит главный дирижер Дмитрий Филатов. Это выступление станет дебютом оркестра на престижной сцене филармонии в рамках абонемента «Оркестровая география России», который знакомит зрителей с ведущими симфоническими и камерными коллективами страны.





В марте в рамках этого абонемента также выступит пианист Борис Березовский вместе с Уральским академическим филармоническим оркестром под управлением Дмитрия Лисса.





В программе концерта запланировано исполнение двух фортепианных концертов Франца Листа, а также произведений Чайковского и Римского-Корсакова — «Итальянского каприччио» и «Испанского каприччио». Концерт в Петербурге состоится на следующий день после выступления Мацуева и оркестра в Москве, в зале «Зарядье».





С 2007 года Денис Мацуев активно сотрудничает с Уральским молодежным симфоническим оркестром, и многие важные события в истории коллектива связаны с его именем. В Екатеринбурге уже десять лет проходит фестиваль «Денис Мацуев представляет», а в 2018 году оркестр осуществил свой первый гастрольный тур по России и выступил в Париже в Театре Елисейских Полей, а также дал концерты в зале «Зарядье» и Мариинском театре.





Уральский молодежный симфонический оркестр был создан в 2006 году как высшая школа оркестрового мастерства для старейшего коллектива Свердловской филармонии. Сегодня он успешно выступает на концертной сцене и сотрудничает с известными дирижерами и солистами, такими как Владимир Федосеев, Саулюс Сондецкис, Дмитрий Лисс, Наталия Гутман, Александр Рудин, Борис Березовский и Сергей Крылов. Оркестр активно участвует в значимых международных фестивалях как в России, так и за рубежом.









Фото: Предоставлено пресс-службой Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича