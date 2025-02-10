Режиссер Умаров сравнил популярность Пушкина со славой рок-звезд

Режиссер фильма «Пророк. История Александра Пушкина» Феликс Умаров в беседе с ТАСС заявил, что популярность Александра Пушкина в его время напоминает славу современных рок-звезд. Он подчеркнул, что понять масштабы влияния поэта сложно, учитывая, насколько широко его произведения были известны и востребованы в обществе.





По словам Умарова, в ту эпоху поэзия обладала такой же популярностью, как музыка для сегодняшнего поколения. Такой комментарий он озвучил на премьере картины в Москве.





Режиссер также добавил, что команда фильма стремилась провести параллели между музыкой и поэзией, чтобы современный зритель смог ощутить атмосферу времени Пушкина и понять его значимость для культуры.









Фото: YouTube