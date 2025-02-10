В Москве весной пройдут Дни Александринского театра

С 31 марта по 6 апреля в Москве пройдет фестиваль «Дни Александринского театра», в рамках которого зрители увидят пять новых спектаклей. Основной площадкой для гастролей петербуржцев станет МХТ имени Антона Чехова. Об этом на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС сообщил директор театра Александр Малич.





По словам Малича, гастроли театра всегда сопровождаются дополнительными мероприятиями, которые помогают зрителям глубже погрузиться в театральную атмосферу. В этом году «Дни Александринского театра» организованы совместно с государственной программой «Большие гастроли» и включают лекции и творческие встречи.





На Малой сцене МХТ 31 марта состоится показ саундрамы Елены Павловой «Чайка», основанной на пьесе Антона Чехова. Перед премьерой зрители смогут посетить лекцию заместителя художественного руководителя театра, доктора искусствоведения Александра Чепурова, посвященную чеховскому репертуару Александринского театра и исторической премьере 1896 года, известной как провал «Чайки».





Камерный спектакль «Екатерина и Вольтер» по переписке императрицы Екатерины II и французского писателя и философа представит художественный руководитель театра Никита Кобелев в Доме-музее Константина Станиславского. На Основной сцене МХТ зрители увидят спектакль президента Александринского театра Валерия Фокина «Мейерхольд. Чужой театр» и постановку Никиты Кобелева «Воскресение» по роману Льва Толстого. Завершат гастроли показы спектакля Фокина «Иов» по Книге Иова, который пройдет в Московском филиале Ельцин-центра.





Все представления станут премьерными для московской публики.









Фото: Минкультуры России