В Симферополе открылась выставка работ фоторепортера Шейнина

В Центральном музее Тавриды в Симферополе состоялось открытие выставки, посвященной Ялтинской конференции, на которой представлены фотографии из архива известного фоторепортера Бориса Шейнина. Это событие приурочено к 110-летию со дня рождения автора и 80-летию самой конференции.





4 февраля 1945 года в разгар Второй мировой войны началась Ялтинская конференция, собравшая лидеров СССР, Великобритании и США. Принятые на ней решения стали основой послевоенного миропорядка и определили разделение сфер влияния между западными державами и Советским Союзом. Конференция завершилась 11 февраля 1945 года.





Выставка, названная «Ялта 1945», включает уникальные фотографии, которые запечатлели исторические моменты встреч и проводов глав государств антигитлеровской коалиции на аэродроме Саки в феврале 1945 года.





Директор музея Андрей Мальгин отметил, что представленные снимки отличаются от привычных парадных изображений. Он подчеркнул, что на этих фотографиях можно увидеть живых и уставших от перелетов людей, что придает работам особую атмосферу. Выставка будет открыта для посетителей в течение двух месяцев.









Фото: Pixabay.com