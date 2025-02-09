Кассовые сборы мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой» преодолели миллиардную отметку

Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» на песни группы «Секрет» за пять месяцев проката посмотрели 350 тысяч зрителей.



Премьера спектакля состоялась 3 декабря. С момента выхода представление посмотрели более 350 тысячи человек, и зрительский интерес к постановке не угасает, сообщают создатели спектакля. Отмечается, что представление шестой месяц кряду собирает полные злы театра МДМ.



Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» является результатом работы театральной компании «Бродвей Москва» под руководством продюсера Дмитрия Богачева.



«Всего через несколько месяцев после премьеры кассовые сборы превысили миллиард рублей! Я сам не ожидал такого феноменального успеха, — отмечает Дмитрий Богачев. — По темпам продаж спектакль побил наш собственный рекорд, обогнав мою российскую постановку легендарного „Призрака Оперы“ 2014 года».









Фото предоставлено организатором