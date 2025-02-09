Первый московский фестиваль женского кино пройдет в столице

В столице пройдет Первый московский фестиваль женского кино. Мероприятие состоится с 27 по 29 марта.



Организаторы смотра отмечают, что делить кино на мужское и женское трудно и не всегда правомерно, однако нельзя не признать, что женское кино существует, как существует его специфика и проблемы.



«Феномен не в том слегка снисходительном понятии под названием „дамское“, а в том кино, в котором есть мощная жизненная энергия, целеустремленность, эмоциональность. И та самая „женская логика“. Тот самый „особый взгляд“. А иногда неожиданная ярость, жестокость, вызов — из-за накопившегося гнева против вековой несправедливости по отношению к женщинам», — говорится в анонсе.



Целью фестиваля организаторы ставят консолидацию женских сил, возможность дать начинающим женщинам-режиссерам заявить о себе, поддержать их в профессии и показать тенденции развития женского кино в мире.









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