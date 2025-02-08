Супруга артиста Стриженова опровергла информацию о его экстренной госпитализации

08.02.2025

Супруга артиста Стриженова опровергла информацию о его экстренной госпитализации
Супруга актера Олега Стриженова рассказала о его состоянии.

По словам Лионеллы Стриженовой, артист проходил в больнице плановое обследование.

«Чувствует себя нормально, ничего серьезного нет. Ходили провериться, это было планово. Никаких страшных диагнозов нет», — приводит агентство ТАСС слова Стриженовой.

Ранее ряд Telegram-каналов сообщили об экстренной госпитализации Олега Стриженова.

Народный артист СССР Олег Стриженов широко известен ролями в фильмах «Овод», «Мексиканец», «Сорок первый», «Хождение за три моря» и другим картинам.


Фото: кадр видео