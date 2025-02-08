Скрипку Страдивари продали на торгах за 11,25 млн долларов

На аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке скрипка, созданная итальянским мастером Антонио Страдивари в 1714 году, продана за 11,25 миллиона долларов.





Начальная цена составила 8 миллионов долларов, но уже через несколько секунд после начала торгов значительно возросла, сообщает Associated Press. Имя покупателя осталось неизвестным.





Скрипка «Йоахим-Ма» относится к «золотому периоду» творчества Страдивари. Она отличается уникальным звучанием: богатым, сложным и глубоким. Инструмент передает тончайшие нюансы и придает каждой музыкальной фразе выразительность. Это одна из величайших скрипок, на которой стремились играть выдающиеся музыканты на протяжении веков.





Скрипка получила свое название по именам двух знаменитых владельцев: виртуоза Йозефа Йоахима (1831–1907) и китайского скрипача и педагога Ма Сыхуна (1925–2009). Йоахим приобрел инструмент в 18 лет и, вероятно, играл на нем на премьере «Концерта для скрипки с оркестром ре мажор» Иоганнеса Брамса в 1879 году. Ма Сыхун купил скрипку в 1967 году и играл на ней до конца своей жизни. В завещании он указал, что инструмент должен быть продан для финансирования стипендиальной программы Консерватории Новой Англии.









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