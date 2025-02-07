В Москве вручили литературную премию «Главкнига»

Во втором сезоне премии «Главкнига» победителем стал Даниил Туленков с романом «Шторм Z. У вас нет других нас», сообщил корреспондент «Культуры» с места событий. Премиальный фонд составляет 1 миллион рублей. Сертификат на эту сумму вручили единственному победителю.





В шорт-лист в этом году вошли: Дмитрий Артис с «Дневником добровольца», Даниил Туленков с книгой «Шторм Z. У вас нет других нас», Дмитрий Филиппов и его «Собиратели тишины», Анна Долгарева («Я здесь не женщина, я фотоаппарат. Фронтовые записки»), а также Мршавко Штапич (творческий псевдоним Артема Ляшенко) с романом «Устойчивое развитие».





Учредители премии — издательство «Городец» и радиоведущий, создатель и куратор культурных проектов Вячеслав Коновалов. Премия в 2025 году вручается во второй раз.





Результаты премии огласили 7 февраля в стенах Литературного института им. А. М. Горького.





«Четыре книги из пяти — о войне, значит это волнует людей», — прокомментировал состав шорт-листа Вячеслав Коновалов.





«Прочитав эти книги, я стал совершенно спокоен за нашу военную, «окопную» прозу. Я очень рад, что эти книги появились. Они все написаны на высоком уровне», — сказал перед оглашением результатов член жюри Андрей Рубанов.





Председатель жюри — ректор Литературного института Алексей Варламов. В жюри вошли писатель, драматург Юрий Поляков, владелец издательства «Городец» Наталья Треушникова, победитель премии «Главкнига» прошлого года Ксения Полозова, писатель, главред издательства «Литературная матрица» Павел Крусанов, писатель и драматург Андрей Рубанов.





В результате голосования жюри одинаковое количество голосов — по два балла — получили Даниил Туленков и Мршавко Штапич. Председатель жюри, не принимавший участие в голосовании, выбрал победителем Туленкова.





«Список очень сильный. Если бы я был членом жюри, я бы проголосовал за Даниила Туленкова», — сказал Варламов.









Фото: «Культура»