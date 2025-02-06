Театр Российской армии отпраздновал 95-летие грандиозным концертом

Центральный академический театр Российской армии (ЦАТРА) провел праздничный концерт в честь своего 95-летия. В этом важном событии приняли участие министр обороны России Андрей Белоусов, народные артисты и представители ведущих театров Москвы, сообщает ТАСС.





В своем обращении министр отметил , что театр стал настоящим храмом искусства и творческих экспериментов, а его актеры радуют зрителей высоким мастерством и запоминающимися ролями. Белоусов подчеркнул, что спектакли театра, посвященные величию страны и духу народа, вдохновляют зрителей и способствуют военно-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию.





Глава Минобороны добавил, что в условиях специальной военной операции деятельность театра приобретает особую значимость. Он отметил, что постановки о современных событиях и героях пробуждают в сердцах людей любовь к Родине и уважение к истории, а также вселяют веру в победу над врагом. Министр выразил благодарность коллективу театра за преданность искусству и Родине, пожелав новых творческих успехов и успешных премьер.





Артем Горный, директор департамента культуры Минобороны, также отметил, что театр является яркой звездой в панораме центральных военных учреждений культуры. Он подчеркнул важность выступлений артистов в удаленных частях страны, гарнизонах и госпиталях, особенно в зоне специальной военной операции, где они поддерживают бойцов и их семьи, вселяя уверенность в Победу.





На концерте выступил знаменитый Ансамбль песни и пляски имени Александрова с композициями «Несокрушимый театр, легендарный театр», «Ласточка — лети» и «Василий Теркин». Актеры театра представили фрагменты из популярных спектаклей, таких как «Гусарская баллада», «С тобой и без тебя», «Маскарад» и «Капитанская дочка».





Поздравить театр с юбилеем пришли известные российские артисты, среди которых были Александр Розенбаум, Александр Домогаров, Юта и Эдгард Запашный. Также прозвучали поздравления от других театров и участников СВО по видеосвязи.









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