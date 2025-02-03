В Пушкинском музее открылся флагманский магазин

В главном здании Пушкинского музея начал работу первый флагманский магазин, передает пресс-служба учреждения.





В магазине представлены книги для детей, издания к выставкам, путеводители, сувениры, ароматические свечи, диффузоры и многое другое. Ассортимент разделён на несколько тематических блоков, таких как «Текущие выставки», «Древний мир», «Азия», «Старые мастера» и «Новое искусство». Также есть дополнительные секции: «Одежда и аксессуары», «Музейные лакомства», «Искусство роскоши», «Музей детям» и «Постеры».





В музее рассказали, что товары в магазине выставлены на открытых витринах, что позволяет посетителям легко выбрать то, что им нужно.





Для маленьких посетителей создан специальный детский уголок с бесплатными раскрасками и карандашами для рисования.





Ранее на месте, где открылся магазин, находилось хранилище, где временно размещались картины перед отправкой на выставки.





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