В Большом театре открылся фестиваль Рихарда Вагнера

В Большом театре состоялось открытие фестиваля Рихарда Вагнера.



Церемония состоялась на Исторической сцене театра.



В день открытия Мариинский театр представил на сцене Большого первый показ оперы «Тангейзер». За дирижерский пульт встал маэстро Валерий Гергиев.



Главные партии исполнили Глеб Перязев (Герман), Михаил Векуа (Тангейзер), Ирина Чурилова (Елизавета), Татьяна Павловская (Венера), Владислав Куприянов (Вольфрам фон Эшенбах), Роман Арндт (Вальтер фон дер Фогельвейде), Сергей Романов (Битерольф), Михаил Макаров (Генрих Шрайбер), Евгений Чернядьев (Райнмар фон Цветер), Адриан Зыков (Мальчик).









Фото: газета "Культура"