В Большом театре открылся фестиваль Рихарда Вагнера

На Исторической сцене театра состоялся показ оперы «Тангейзер».
Народный артист России планирует приступить к съемкам фильма в конце 2025 года.
Глава Минкультуры отметила, что проведение флагманского международного культурного проекта в Султана...
Премьерное представление от «Росгосцирка» вдохновлено русской классикой, а каждый из номеров шоу осн...
Лещенко выступил в фильме в качестве продюсера.
На Исторической сцене театра состоялся показ оперы «Тангейзер».
Народный артист России планирует приступить к съемкам фильма в конце 2025 года.
Глава Минкультуры отметила, что проведение флагманского международного культурного проекта в Султана...
Премьерное представление от «Росгосцирка» вдохновлено русской классикой, а каждый из номеров шоу осн...
Лещенко выступил в фильме в качестве продюсера.
Выставка приурочена к 35-летию создания легендарного объединения писателей России «Русский ПЕН-центр...
Информация о закрытии сериала появилась после того, как Нил Гейман был обвинен в сексуальных домогат...
Артист отдал служению театру более 55 лет.
Глава Союза театральных деятелей отметил, что иностранные артисты выдвигаются на «Оскар» после обрет...
Артист скончался на 80-м году жизни.
Кандидатуру Мединского на пост главы могут рассмотреть на ближайшем съезде Союза,
Обучение будет проходить на объектах культурного наследия, в музейных и епархиальных фондах.
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Представитель МИД подчеркнула, что Запад выбрал Россию в качестве одной из первых жертв политики отм...
Актеров наградили за роли в фильме «Воздух» и «Смотри на меня».
На сцену вышла оперная певица Сюй Минхун, дирижер Чжан Сыцин и виолончелист Тань Юйцзе.
Победителей наградили на киностудии «Мосфильм».
Народный артист России удостоился награды «За вклад в российский кинематограф».
Выставка «Искусство в масштабе» будет открыта до 13 апреля.
02.02.2025