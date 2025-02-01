В Москве откроется уличная выставка об истории русского ПЕН-центра

В Москве откроется уличная выставка «История Русского ПЕН-центра».



Выставка откроется 5 февраля на старом Арбате напротив дома А.Ф. Лосева и будет приурочена к 35-летию создания легендарного объединения писателей России «Русский ПЕН-центр». Членами организации за многолетнюю историю ее существования являлись Фазиль Искандер, Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко, Белла Ахмадулина, Булат Окуджава и другие выдающиеся писатели.



Организаторы отметили, что выставка создана для популяризации творчества современных писателей. Проект подготовлен Музеем литературных артефактов и проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.