Стала известна программа зимнего фестиваля Башмета в Сочи

С 12 по 23 февраля в Сочи пройдет XVIII Зимний международный фестиваль искусств. В этом году в программе примут участие такие звезды, как Ильдар Абдразаков, Евгений Миронов, Константин Хабенский, Денис Мацуев и Валерий Гергиев. К ним присоединятся оркестр Мариинского театра и сам Юрий Башмет с тремя его коллективами. В международной программе выступят музыканты из Испании, Германии, Кубы, Бразилии, Индии, Китая, ЮАР, Ирана и ОАЭ.





Фестиваль откроется 12 февраля спектаклем «Не покидай свою планету», основанным на повести Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». В этом представлении задействованы Константин Хабенский и камерный ансамбль «Солисты Москвы», который возглавляет Юрий Башмет. Режиссером спектакля стал Виктор Крамер.





15 февраля зрители увидят спектакль Полины Агуреевой «Живые и мертвые. Солдатами не рождаются», приуроченный к 80-летию Победы, а 16 февраля пройдет спектакль-концерт к 90-летию композитора Альфреда Шнитке. В его рамках Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета исполнит «Гоголь-сюиту» Шнитке и фрагменты из «Мертвых душ». На сцене выступят актеры Евгений Миронов и Мария Смольникова.





21 февраля состоится премьера оперы Бетховена «Фиделио», которую поставит немецкий и российский режиссер Ханс-Йоахим Фрай. В производстве участвуют солисты Мариинского театра, Венской оперы и московского театра «Новая опера». Дирижировать будет Юрий Башмет.





Гала-концерт открытия пройдет 13 февраля с участием Альбины Шагимуратовой, Вадима Репина и камерного хора Московской консерватории. 14 февраля концерт проведет Валерий Гергиев с оркестром Мариинского театра, а 17 февраля впервые состоится гала-концерт музыкантов стран БРИКС. 18 февраля Ильдар Абдразаков дебютирует в роли дирижера на концерте с «Реквиемом» Верди.





Закрытие фестиваля намечено на 23 февраля, где выступят Денис Мацуев, Василий Степанов и Николай Землянских под руководством Юрия Башмета. В рамках фестиваля также запланированы вечер джаза с Симоной Кермес, вечер фламенко и балетный вечер с участием прим-балерин из ведущих театров страны. Основными площадками станут Зимний театр, Зал камерной и органной музыки, Морской вокзал Сочи и Красная Поляна.









Фото: Алексей Молчановский / Предоставлено пресс-службой Русского концертного агентства