В Российской академии художеств пройдет ретроспективная выставка Юрия Орлова

Российская академия художеств 19 февраля представит выставку произведений народного художника РФ, члена-корреспондента РАХ Юрия Орлова, передает пресс-служба учреждения.



В ретроспективную экспозицию войдут более ста живописных полотен художника — от картин на тему отечественной истории и пейзажей до портретов и натюрмортов.





Посетители увидят также работы мастера, созданные для Студии военных художников имени М.Б. Грекова.



«Последовательно развивая в своем творчестве традиции отечественного искусства, впитывая достижения европейских мастеров, Юрий Орлов остается верен классической школе живописи. Эти качества позволяют считать его одним из интереснейших реалистов современной России, явлением безусловно неординарным», — говорится в анонсе выставки.



Организаторы выставки отметили, что художник в своих работал сочетает композиционный и колористический дар с особым чувством пластики и профессиональным мастерством.



Выставку можно посмотреть до 9 марта 2025 года.









На фото: работа Юрия Орлова "Победитель"/предоставлено организатором