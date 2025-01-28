В Москве завершились съемки сериала «Краснов»

В Москве завершились съемки нового сезона многосерийного медицинского сериала «Краснов».



Главные роли в проекте исполнили Игорь Петренко, Ольга Красько, Александра Никифорова, Александр Ратников, Филипп Ершов, Дмитрий Миллер и другие. Режиссером фильма выступила Алена Райнер.





Андрей Краснов — главный герой сериала. Он опытный врач и талантливый диагност, однако после ранения в голову он потерял память и из его жизни исчезли девять лет. В новом сезоне к нему возвращаются все воспоминания.





«В новом сезоне у нас появилось несколько новых героев, их истории развиваются, мы пока только начинаем с ними существовать. Я думаю, авторы данного проекта надеются на то, что будет продолжение и оно будет интересно зрителю, поэтому дозировано, очень грамотно распределяют эту информацию, оставляя самое вкусное про новых героев немножечко на потом», — рассказала режиссер проекта Алена Райнер.









Фото: телеканал "Россия"