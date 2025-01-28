Петербургская филармония представит программу «Желтые звезды»

28.01.2025
В Филармонии имени Дмитрия Шостаковича в Санкт-Петербурге пройдет концерт, приуроченный к Международному дню памяти жертв Холокоста.
В программу вечера 28 января войдет петербургская премьера Симфонии № 21 «Кадиш» Мечислава Вайнберга.
«Премьеру симфонии исполнят Академический симфонический оркестр Филармонии под управлением заслуженного артиста России Владимира Альтшулера и приглашенная солистка Мариинского театра, сопрано Анна Денисова», — говорится в анонсе мероприятия.
На концерте также прозвучит сочинение композитора эпохи Возрождения Саломоне Росси. Его музыку исполнит коллектив One Orchestra и One Consort, а также певица Алиса Тен.
Программа «Желтые звезды» проводится ежегодно в течение 10 лет. В этом году она также приурочена к 80-летию освобождения Освенцима.
Фото: Pixabay.com