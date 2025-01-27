Спектакль «Будем жить» показали в РГДБ в честь Дня полного освобождения Ленинграда от блокады

26 января 2025 года в Российской государственной детской библиотеке состоялась московская премьера спектакля «Будем жить», который посвящен героической истории блокадного Ленинграда и подвигам его жителей во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба Фонда Оксаны Федоровой.





Этот авторский проект петербургского коллектива «ХИТрюшки» основан на военных рассказах прабабушек и прадедушек юных артистов. Эти истории гармонично переплетаются с известными песнями военных лет. В рамках премьеры в Москве к юным петербуржцам присоединились победители творческих конкурсов Благотворительного фонда Оксаны Федоровой. Среди них оказались участники театра сюжетного танца «Голубка», а также солисты Илья Понти, стипендиат фонда, и Рафаэль Саркисян, победитель конкурса «Мои герои Музыка Победы».





Одним из самых трогательных моментов спектакля стало исполнение авторской песни Анны Соловьевой, художественного руководителя коллектива «ХИТрюшки». Эта композиция посвящена ласточке, ставшей символом блокадного Ленинграда. В годы блокады немецкие захватчики утверждали, что даже птицы не смогут пролететь через кольцо блокады, однако именно ласточки продолжали кружить над городом, вселяя надежду в сердца его жителей.





Трагическая история Ленинграда в стихах, письмах и музыке вызвала сильные эмоции у зрителей. Зал тепло аплодировал юным артистам, которые завершили спектакль исполнением песни «День Победы», ставшей ярким финалом мероприятия.





Премьера состоялась накануне Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, который отмечается 27 января. В этот день в 1944 году завершилось 872-дневное героическое противостояние жителей и защитников города с силами вермахта.









Фото: Предоставлено пресс-службой Фонда Оксаны Федоровой



