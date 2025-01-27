Петербургская филармония представила виртуальную выставку афиш военного времени

Петербургская филармония представила на своем сайте виртуальную выставку афиш, отреставрированных в рамках проекта «Военная летопись филармонии».



В экспозицию, созданную к 81-летней годовщине освобождения Ленинграда от фашистской блокады, вошли афиши блокадных концертов, прошедших в Ленинграде, концертов, которые дал в период эвакуации в Новосибирск Заслуженный коллектив Республики.



Отреставрированные документы позволяют детально реконструировать жизнь и творчество ленинградских музыкантов, их столичных коллег, отследить жанровое разнообразие концертно-просветительской деятельности в условиях военного времени.



Проект «Военная летопись Филармонии» включает научную реставрацию афиш, программ, рукописных материалов военного времени, изучение неизвестных страниц творческой деятельности Большого симфонического оркестра Радиокомитета в Ленинграде, Заслуженного коллектива Республики симфонического оркестра Филармонии в Новосибирске, выставки, концерты, лекции.









Фото: пресс-служба Министерства культуры России