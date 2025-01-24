Во Франции вышли сказки Салтыкова-Щедрина на двух языках

Сказки Михаила Салтыкова-Щедрина теперь доступны во Франции на русском и французском языках. Среди изданий находятся произведения, такие как «Пропала совесть», «Богатырь», «Самоотверженный заяц» и «Карась-идеалист», который представлен на русском языке с чтением со словарем.





В честь выхода этих книг прошли успешные музыкально-литературные презентации, на которых участники получили изданные произведения в подарок. Мероприятия организовали при поддержке посольства России в Париже, консульства в Марселе, посольства и Русского дома в Брюсселе, а также многочисленных ассоциаций, действующих во Франции и Швейцарии.





Кроме того, фонд «Русский мир» организовал рассылку сатирических сказок в страны Африки.









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