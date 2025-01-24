В Петербурге открылся фестиваль «Чеховские дни»

В Санкт-Петербурге стартовал VIII Ежегодный городской фестиваль «Чеховские дни», который продлится до 29 января. Фестиваль открылся выставкой «Врут все: А. П. Чехов в воспоминаниях современников» в Центральной районной библиотеке А. П. Чехова. Как сообщил ТАСС Эрнест Орлов, заведующий отделом ГМИРЛИ имени В. И. Даля и ученый секретарь Чеховской комиссии РАН, выставка впервые представлена в Петербурге, хотя ранее посетила несколько других «чеховских» городов России.





Орлов рассказал , что в экспозиции представлены текстовые материалы, отобранные более чем из 700 источников, а также фотографии писателя и его окружения, связанные с различными событиями из жизни Чехова. Например, на выставке можно увидеть популярный фотомонтаж с изображением Чехова, Толстого и Горького, хотя на самом деле Горький с ними не встречался. Орлов объяснил, что это был маркетинговый ход, так как «три писателя продаются лучше, чем два».





Кроме того, посетители смогут ознакомиться с редкими мемуарами, карикатурами и шаржами на Чехова от А. А. Хотяинцевой, которые в значительной степени формируют альтернативную биографию писателя. Также выставка включает сборник писем Чехова, подготовленный его сестрой Марией, который издавался с 1911 по 1916 год, а биографические очерки к каждому тому написал младший брат Михаил. Выставка продлится до 28 февраля.





На открытии фестиваля в качестве почетного гостя выступил режиссер Анджей Бубень, который поставил премьерный спектакль «Чехов. Хочется жить!» в Санкт-Петербургском театре имени Ленсовета. Он поделился своим опытом работы над постановкой произведений русского классика. В программе фестиваля запланированы лекции, творческие встречи и джаз-сет от ансамбля Паши Канторова с кадрами немого фильма «Чины и люди». Кроме того, зрителей ждут театральные постановки, такие как «Как бы чего не вышло» от Центра актерского мастерства «Свобода слова», комедия «Загадочная натура» от театральной лаборатории «Контекст», а также детективная ролевая игра и мастер-класс с чтением рассказов Чехова.









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