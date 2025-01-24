Ольга Любимова посетила выставку «Наследие для будущего»

Министр культуры России Ольга Любимова посетила выставку Национального центра «Россия» «Наследие для будущего».



В экспозицию вошли картины и рисунки, гравюры, офорты, скульптуры и фотографии, видео, инсталляции и архитектурные проекты, созданные участниками творческих школ стран БРИКС.



«Название проекта отражает идею сохранения национальной идентичности, преемственности тем, пластических, композиционных и колористических решений. От российской классической школы и традиционной китайской живописи гохуа до иранской каллиграфии и эмоциональных африканских сюжетов — в экспонатах нашла свое отражение фигура художника и его роль в каждой стране», — говорится в сообщении министра, опубликованном в Telegram.



Ольга Любимова добавила, что пообщалась с куратором выставки Семеном Михайловским.



«Обсудили знаковые отраслевые проекты, нашу работу в регионах и будущий Санкт-Петербургский форум объединенных культур», — отметила министр.









Фото: t.me/olga_b_lyubimova