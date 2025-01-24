Михайловский театр стал самым популярным в 2024 году у держателей Пушкинской карты в Петербурге

В Санкт-Петербурге подвели итоги проекта «Пушкинская карта» за минувший год, передает городской комитет по культуре.



Мероприятие прошло в выставочном зале «Манеж» при участии представителей власти, руководителей городских учреждений культуры. В ходе встречи были представлены региональные программы для школьников, реализуемые в рамках проекта.



Отмечается, что по итогам реализации программы «Пушкинская карта» в 2024 году самыми посещаемыми стали Михайловский театр, Театр комедии имени Н.П. Акимова, Театр музыкальной комедии, Театр имени В.Ф. Комиссаржевской, театр «Мастерская». Среди музеев лидирующие позиции заняли Исаакиевский собор, Манеж, Музей истории Санкт-Петербурга, Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме, Гатчина, Литературно-мемориальный музей Достоевского.



В период новогодних каникул тысячи держателей Пушкинской карты купили билеты в театры и получили скидки на билеты для своих родителей.









Фото: пресс-служба комитета по культуре Санкт-Петербурга