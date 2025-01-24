Первый номер обновленного журнала «Наше наследие» выйдет 29 января

Готовится к выходу первый номер обновленного журнала «Наше наследие».



Номер выйдет из печати 29 января, сообщили в пресс-службе издания.



Отмечается, что журнал, первый номер которого вышел в августе 1988 года, перестал выпускаться в 2019 году из-за финансовых трудностей. Спустя несколько лет работа возобновилась. В состав редакционного совета издания вошли министр культуры России Ольга Любимова, генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст, спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, руководство Государственного исторического музея, Третьяковской галереи, Русского музея, Пушкинского Дома.



Главным редактором новой версии журнала стал генеральный директор «Литфонда», член Национального совета библиофилов Сергей Бурмистров.



«Наше наследие — это не только об искусстве; оно повсюду, важно только понять и разглядеть его. Наше наследие живет не только в музеях и библиотеках, оно — наша семья, окружающая нас обстановка; его можно найти и в гастрономии, и в спорте, в науке и технике, в дизайне и строительстве, в космосе и на земле. Наше наследие — это руки ремесленника и скульптора, это первые успехи детей, которыми гордятся их родители, это запах свежеиспеченного хлеба в булочной напротив, это полет к звездам и новое гениальное блюдо, разработанное шеф-поваром в любимом ресторане, это большая выставка в Третьяковке и дебют никому еще не известного художника в Доме культуры провинциального поселка городского типа. Наш журнал именно об этом...» — отметил Бурмистров во вступительной статье нового номера.



Создатели журнала рассказали, что на его страницах будут выходить материалы о закрытых для широкой публики фондах музеев и архивов, новых частных коллекционерах, их собраниях, о подделках в искусстве и атрибуции, о новых именах в живописи, скульптуре и декоративно-прикладном искусстве и многое другое.



Журнал будет выходить ежеквартально.