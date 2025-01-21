Сериал «Клон» снова покажут на телеэкранах

Телеканал «Суббота!» анонсировал начало показов бразильского сериала «Клон», который стартует 3 февраля по будням в 19:00. Этот проект остается самым дорогим у компании TV Globo, превосходя такие хиты, как «Рабыни Изауры» и «Секреты тропиканки». Права на адаптацию сериала продали в 93 страны мира.





Для эфира на телеканале «Суббота!» сериал перевели в HD-качество и адаптировали под современный телевизионный формат 16:9. Главная героиня — красавица Жади, растущая в Рио-де-Жанейро. После смерти матери она становится сиротой и вынуждена переехать к дяде Али в Марокко, где ей предстоит адаптироваться к новой жизни.





Дядя Али считает, что замужество поможет Жади принять мусульманские традиции. Однако девушка начинает упорное сопротивление всем навязанным ей требованиям. В это время доктор Албиери, потерявший крестника Диогу в автокатастрофе, принимает решение подарить ему новую жизнь через клонирование в своей лаборатории. Судьбы Жади и молодого человека вскоре пересекутся.





Съемки сериала проходили в Бразилии, Марокко и на просторах пустыни Сахара. Режиссер настаивал на достоверности, поэтому актрисы изучали танец живота, а актеры обучались восточной жестикуляции и знакомились с Кораном.





Интересно, что после завершения съемок главные актеры Джованна Антонелли (Жади) и Мурилу Бенисиу (Лукас) поженились и стали родителями. Знаменитый саундтрек к сериалу под названием Urga написал российский композитор Эдуард Артемьев.









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