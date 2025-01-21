Премьера сериала «Подслушано в Рыбинске» на Premier и Start состоится 30 января

30 января на онлайн-платформах Premier и Start стартует новый сериал «Подслушано в Рыбинске», в главных ролях которого выступят Тимофей Трибунцев и Рузиль Минекаев. Позже проект также появится на телеканале НТВ. Об этом сообщил генеральный продюсер онлайн-кинотеатра Premier и видеосервиса Rutube Давид Кочаров во время премьеры сериала в кинотеатре «Октябрь» в Москве.





Кочаров отметил, что сериал выходит не только на платформе Premier, но и на Start в тот же день. Он также подчеркнул, что создатели решили запустить проект именно сейчас, чтобы избежать конкуренции в конце года. Продюсер выразил уверенность, что зрители найдут удовольствие в просмотре, поскольку в сериале присутствуют элементы загадки, мистики, юмора и драмы. Он добавил, что проект демонстрирует реалии жизни и содержит все те темы, которые зрители так ценят в кино. По его словам, актерский состав и режиссура проекта являются выдающимися.





Режиссером сериала выступил Петр Тодоровский, известный работами над проектами «Здоровый человек» и «Полет». Идею и сценарий разработал Иван Баранов.









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