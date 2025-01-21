Коллективы из Франции и Казахстана примут участие в проекте памяти Валентина Берлинского

В 2025 году музыканты из Франции, Казахстана и России участвуют в концертно-мультимедийном проекте «CELLOвек: Валентин Берлинский», приуроченном к 100-летию со дня рождения народного артиста РСФСР, выдающегося виолончелиста и основателя Квартета имени Бородина Валентина Берлинского. О подробностях проекта на пресс-конференции ТАСС рассказала Людмила Берлинская, дочь виолончелиста и художественный руководитель мероприятия, заслуженная артистка России.





Берлинская отметила, что в праздновании примут участие множество городов и талантливых музыкантов. Она сообщила, что поступают новые новости о дополнительных концертах, организуемых в различных населенных пунктах. Основные площадки будут расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Иркутске — родном городе Берлинского, Екатеринбурге, Красноярске, Клину, Перми, Сочи, а также Париже и Казахстане. В концертах задействованы такие ансамбли, как квартет имени Валентина Берлинского, Доминант-квартет, Государственный струнный квартет имени Газизы Жубановой из Казахстана и Русская консерватория имени Рахманинова в Париже.





Также Людмила Берлинская подчеркнула, что семья музыканта инициировала оцифровку всех архивов Берлинского и создание онлайн-доступа к ним. Это позволит музыкантам получить ноты из личной библиотеки, где хранятся его пометки и указания по исполнению.









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